Johnson zablokoval tajnou zprávu o ruském vlivu v britské politice

Premiérův mluvčí James Slack odmítl britským médiím sdělit, zda bude vůbec někdy dokument zveřejněn. „Existují postupy, které musíme učinit, než podobnou zprávu publikujeme,“ uvedl pro The Guardian.

„Protokoly hovoří jasně. Pokud má premiér důvod, proč zprávu nezveřejnit, musí výbor informovat do deseti dnů od obdržení dokumentu,“ připomněl Grieves s tím, že pokud takový důvod není, měla by být zpráva publikována.

Padesátistránkový dokument informuje, do jaké míry Kreml ovlivnil výsledky referenda o brexitu z roku 2016. Cílem zprávy bylo také prozkoumat obvinění, že peníze z Ruska proudí rovnou do britské politiky, nejvíce pak do Konzervativní strany.