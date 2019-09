Johnson prosazoval brexit kvůli kariéře, tvrdí expremiér Cameron

Johnson se podle Camerona při rozhodování o tom, zda podpořit kampaň pro setrvání v EU či pro odchod, zajímal v první řade o to, co pro něj bude nejvýhodnější. „Jakýkoliv vysoce postavený představitel toryů, který by se kampaně ujal na straně zastánců brexitu, která byla plná výjevů patriotismu, nezávislosti a romantiky, by se stal zlatíčkem strany,“ napsal Cameron. „(Johnson) nechtěl riskovat, že tuto korunu získá jiná významná osoba, zejména pokud by to měl být Michael Gove,“ doplnil.