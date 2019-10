Johnson představil poslancům úpravy dohody o brexitu, EU k nim má výhrady

Johnson uvedl před sněmovnou, že jeho plán je kompromisní a vláda „v krátícím se čase urazila další míli“ v naději, že dosáhne dohody s EU. Zmínil, že Spojené království ukázalo „velkou pružnost“ a dodal, že pokud EU neukáže podobnou, Velká Británie odejde z EU 31. října bez dohody.

„Záměrem této vlády bylo vždy odejít s dohodou. Tyto konkrétní a rozumné návrhy ukazují, že záměr bereme vážně. Neposkytnou vše, co bychom si přáli. Představují kompromis. Ale zůstat vězněm stávajících postojů vede k patu a ne k průlomu, a tak jsme se skutečně pokusili překlenout propast, smířit neslučitelné,“ uvedl Johnson.

Vyzval poslance v dolní komoře parlamentu, která nebyla rozhodně zaplněná, aby „se spojili v národním zájmu“.

Johnson přiznal, že ještě zbývají sporné body, ale že měl ve středu konstruktivní telefonát s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou a irským premiérem Leem Varadkarem.

EU není spokojená

Evropská komise označila Johnsonovy návrhy za „pokrok“, podle ní ale stále přetrvávají některé problémy. Dodala, že pokud se má mluvit o kompromisu, zbývá tu ještě řada detailů.

EU ale odmítla britský plán, aby se celní zákony dořešily až během přechodného období. Brusel vyžaduje, ale právní řešení bylo už ve smlouvě o odchodu z EU. Mluvčí EU Daniel Ferrie dodal, že řešení musí splnit všechna kritéria, jež obsahovala irská pojistka. Irský premiér Varadkar uvedl, že britský návrh „nesplňuje zcela cíle irské pojistky“.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn zdůraznil, že aktuální úprava není přijatelná pro EU a že jeho plán je horší než předchozí plán Theresy Mayové, protože počítá se dvěma hranicemi v Severním Irsku a on čekal, že nebude žádná. Zmínil, že podnikatelé v Severním Irsku jsou proti plánu a že ohrožení ekonomiky v Severním Irsku ohrožuje i velkopáteční dohodu. Ta v roce 1998 ukončila třicet let trvající náboženský konflikt v Severním Irsku.

Také se Johnsona zeptal, zda ví, že musí požádat o prodloužení brexitu. Johnson si stěžoval na Corbynův tón, který ho rozčaroval.

Základy dohody

Podle návrhu by Severní Irsko také opustilo celní unii s EU na začátku roku 2021, kdy to udělá i Velká Británie, ale mohlo by dál uplatňovat evropskou legislativu na zemědělské a další produkty. To by bylo možné po neomezenou dobu, ale každé čtyři roky by se muselo znovu schvalovat.

Celní kontroly na zboží převážené mezi EU a Spojeným královstvím by byly decentralizované, dokumenty by se zpracovávaly elektronicky a fyzických kontrol by byl velmi malý počet. Nekonaly by se u hranic, ale dál od ní.

Britský parlament čeká další pauza

Britský parlament opět přeruší činnost, a to od úterý 8. října až do 14. října, kdy pronese královna Alžběta II. svou řeč. Uvedl to ve čtvrtek předseda parlamentu, konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg.