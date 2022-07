Johnson nebyl na krizové schůzce Cobry, protože chystal večírek

Za neúšast na Kobře si končící premiér vysloužil kritiku opozice, informoval internetový deník The Independent. Až ze svého současného postu v září Johnson odejde, nebude už moci rezidenci využívat.

V pondělí a v úterý by podle meteorologů teploty mohly v Británii dosáhnout 40 stupňů, a překonat tak dosavadní rekordy. Zdravotnický úřad UKHSA kvůli horku varoval před nebezpečím, které hrozí nejen seniorům a oslabeným lidem, ale i těm, kteří jsou zdraví a v dobré kondici.

Zdroj z úřadu britského premiéra deníku The Independent řekl, že není neobvyklé, že schůzky komise Cobra vedou jiní členové vlády, v sobotu to byl ministerský náměstek Kit Malthouse. Johnson se terčem kritiky stal několik měsíců po nástupu do Downing Street, protože vynechal celou sérii zasedání komise Cobra k začínající pandemii covidu-19 a místo toho se údajně zabýval záležitostmi kolem rozvodu s Marinou Wheelerovou a psaním knihy o Williamu Shakespearovi.