Johnson je plachá myška, o nezávislosti si rozhodneme sami, slíbila skotská premiérka

„Nemůžete nás zavřít do skříně, schovat klíč a doufat, že všechno přejde. Pokud má Spojené království dále pokračovat, tak to musí být se souhlasem všech,” řekla Sturgeonová.

O tom, zda má na vypsání referenda právo, se Britové se svými sousedy ze severu přou již několik let. Definitivně by to mohl rozseknout Nejvyšší civilní soud v Edinburghu, který na toto téma posledních dnech zasedá.