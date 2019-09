Je to procházka růžovým sadem, před referendem o brexitu bylo hůř, tvrdí poradce Johnsona

To, že se britští poslanci stali terčem hněvu voličů, není podle něj nijak překvapivé. Cummings tvrdí, že zákonodárci si tyto problémy způsobili sami. „Jestliže jste skupina politiků a řeknete 'přísaháme, že budeme respektovat výsledek demokratického hlasování' a pak, když prohrajete, řeknete 'nechceme to hlasování respektovat', co čekáte, že se stane?“ uvedl.