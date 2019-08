Italská vláda končí, premiér ohlásil demisi

Conte, který není členem žádné strany, v úterním projevu v horní komoře parlamentu Salviniho, který ve vládě zastává post ministra vnitra, ostře kritizoval. Obvinil ho, že staví své vlastní a stranické zájmy nad zájmy země. Chce prý z rostoucí popularity své osoby vytěžit co nejvíc a snaží se vyvolat předčasné volby.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby.

Premiér oznámil že ještě v úterý bude o svém rozhodnutí oficiálně informovat prezidenta Sergia Mattarellu. Ten by podle agentury AP mohl Conteho požádat, aby v čele kabinetu zatím zůstal a snažil se najít jinou většinu v parlamentu. Může také Conteho demisi přijmout a zprostředkovat sestavení nové vlády. Pokud se to nepodaří, může Mattarella rozpustit parlament.

V Itálii by se tak mohly už v říjnu konat předčasné volby.

Ty by mohly Salviniho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí je Liga nyní jasně nejsilnější a mohla by získat až 36 procent hlasů.