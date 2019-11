Italská nemocnice vystavila rentgenové snímky týraných žen, mají fraktury nebo nůž v břiše

„Ženy, které přicházejí na pohotovost, často ani nevědí, jak by měly pojmenovat to, co se jim stalo. Obvykle ani neřeknou, že byly napadeny,” sdělila na vernisáži chiruržka Maria Grazia Vantadoriová, která je v nemocnici kontaktní osobou pro týrané ženy. „Jejich těla, jejich zranění ale mluví za ně a vypráví příběh o spirále každodenních hrůz,” dodala.