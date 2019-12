Hrozí nepředstavitelná katastrofa, varují Polsko kvůli toxické skládce na dně Baltu

Úřad vyzval premiéra Mateusze Morawieckeho, aby jeho vláda začala urychleně jednat. „Pokud se ze skládky uvolní jen šestina z nahromaděných toxických chemikálií, zničí to život v Baltském moři na více než sto let,“ píše premiérovi Marian Banasz, šéf kontrolního úřadu.

Média napsala, že kontroloři úřadu vládu současně upozornili na to, že na dně Baltského moře v blízkosti polského pobřeží se nacházejí stovky korodujících vraků lodí z období 2. světové války, které mají plné nádrže paliva. Hrozí, že to dřív nebo později vyteče nekontrolovaně do moře.