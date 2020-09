Havárie Černobylu je stále plná otazníků. Jaké jsou její skutečné důsledky?

„V zimě sem na ryby jezdí papaláši z Kyjeva. To tady pak stojí limuzín... Ti by přece ryby otrávené radiací nelovili ani nejedli, takže musí být zdravé,“ je přesvědčený jeden z místních obyvatel Anatolij.

Úniky radioaktivity pokračovaly v menší míře až do přikrytí reaktoru sarkofágem. Spad zasáhl 200 tisíc kilometrů čtverečních v Evropě, z toho asi 150 tisíc v Bělorusku, vítr ho zavál i do dalších zemí – do Skandinávie, ale také do Československa.