Francouzští poslanci kývli na adopce dětí nesezdanými páry

Smyslem zákona je podle jeho předkladatelů zvýšení sociálních jistot dítěte. Podle současných pravidel totiž může dítě adoptovat nesezdaný člověk sám. Pokud žije s někým v páru ve společné domácnosti, odpovědnost za dítě se nepřenáší na partnera. To by se teď mělo změnit.

Podle v současnosti platné legislativy může dítě v zemi galského kohouta adoptovat člověk starší osmadvaceti let nebo pár tvořený partnery, kteří oba žili nejméně dva roky v manželství (každý zvlášť). Nově by věková hranice měla klesnout na 26 let a adopce by měla být možná i nesezdaným párem lidí, kteří v manželském svazku nikdy nebyli a žijí spolu nejméně rok. Novela zákona teď putuje k projednání do senátu, kde je očekávána další debata a spor mezi progresivisty a konzervativci.