Extrémní vedra na jihu Evropy nepolevují. Španělé čekají rekordní výhně

Celkově je nyní ve Španělsku asi o pět až deset stupňů tepleji, než činí dlouhodobý průměr. Podobně je na tom i sousední Portugalsko, které už kvůli riziku vzniku lesních požárů zakázalo lidem vstup do zalesněných oblastí. V Srbsku armáda do ulic instalovala cisterny s vodou a úřady obyvatele naléhavě žádají, aby šetřili vodou a nezalévali.

Extrémně vysoké teploty už delší dobu panují na jihu Itálie, kde tento týden na Sicílii naměřili rekordních 48,8 stupně. Světová meteorologická organizace (WMO) ale dnes na brífinku v Ženevě uvedla, že potrvá několik týdnů či dokonce měsíců, než tuto naměřenou hodnotu ověří, což je předpoklad pro to, aby mohla být zanesena do historických tabulek.

Teplé počasí s maximy kolem 30 stupňů by mělo pokračovat i o víkendu. V neděli by na jižní Moravě mohlo být podle předpovědi až 32 stupňů Celsia. Pondělí ale přinese do Česka oblačnost a místy déšť.