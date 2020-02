Evropu čeká úder další bouře, vichr a lijáky přinese Dennis

Do Německa bouře dorazí v sobotu večer na pobřeží. Silný vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti přes 90 km/h, poté zasáhne spolkovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko.

Během neděle by se měla bouře přesouvat směrem k jihu a na východ. V nížinách by měly nárazy větru dosahovat rychlosti 100 až 110 km/h, v Alpách by se měly dostat až na úroveň 120 km/h.