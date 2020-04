Evropská komise varuje Maďarsko. Kvůli viru nelze jít proti demokracii

Předsedkyně Evropské komise pohrozila Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv. Ursula von der Leyenová to podle agentury DPA uvedla v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag, ve kterém také řekla, že vakcínu proti koronaviru by se mohlo podařit vyvinout do konce letošního roku.