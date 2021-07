Evropa se rychle barví do červena

Netýká se to osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly covid-19. I u nich ale zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář. Ode dneška nemusí před příjezdem absolvovat test děti od šesti do 12 let, po příjezdu mohou hned na PCR test, a když je negativní, nepotřebují izolaci. V pátek to schválila vláda.