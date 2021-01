EU chystá omezení vývozu vakcín firem, které nedodrží smlouvy

Výrobci očkovacích látek, kteří mají své podniky na území EU, budou muset v rámci nového systému registrovat plány na vývoz vakcín u úřadů členských zemí. Pokud nebude firma exportovat očkovací preparáty na úkor distribuce do unijních států, neměla by mít podle zmíněných činitelů ve svých plánech žádné překážky.

„Pokud uvidíme, že jsou nesrovnalosti mezi smlouvami a skutečností,... pak budeme mít možnost zasáhnout,” řekl ve čtvrtek novinářům vysoce postavený unijní zdroj. Firmy by podle nových pravidel musely unijním státům doplnit množství vakcín, které za konkrétní týden měly dostat. Teprve poté by mohly další očkovací látky doručit do Británie, Kanady či jiných mimoevropských států.