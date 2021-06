Dvojitý agent StB Kroča vydělal ohromné jmění, na které nikdy nesáhl. Chtěl lepší život pro dceru

Dearlove za normálních okolností nesmí komentovat akce tajných služeb, o aféře s Kročou však promluvil, neboť jsou podle něj její okolnosti již veřejně známé díky možnosti nahlížet do archivů StB. Britský operativec se do Prahy přestěhoval v roce 1973 i se svou rodinou, přičemž tehdy vystupoval jako diplomat na britské ambasádě.

Jeho zodpovědností bylo mimo jiné řídit síť informátorů, kteří Britům sami od sebe nabídli svou spolupráci. Mezi nimi byl i Kroča. Ten toho času působil jako důstojník StB, jenž měl na starosti operace, jejichž cílem bylo proniknout do britských zpravodajských sítí v Československu.

"Provozovat podobný případ bylo velmi riskantní - ne pro mě, ale pro zdroj. Pokud by byl dopaden, tak by jej popravili," řekl Dearlove. "Ale i tak jsme se s ním potkávali pravidelně řadu let. Jelikož byl sám zpravodajcem, znal detailně jednotky, které na mě Češi neustále nasazovali," dodal bývalý šéf MI6.