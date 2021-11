Dva Poláci pašovali migranty z Iráku v sanitce

Podle mluvčího polské pohraniční stráže warmińsko-mazurské oblasti Mirosława Aleksandrowicze šlo o 18 Iráčanů. Pohraničníci se nyní snaží zjistit, kde skupina překročila hranice a budou umístěni do některého ze střežených středisek pohraniční stráže pro cizince.

Dva Poláci se k činu přiznali. Hrozí jim za ně až osm let. Bude na ně uvalena vazba, aby nemařili vyšetřování, které je teprve v počátcích.

Na bělorusko-polské hranici je několik tisíc migrantů, kteří se chtějí dostat do EU, většinou míří do Německa. Polsko jim v tom brání, přičemž používá slzný plyn i velmi tvrdé postupy. Na hranici vrací i lidi, kteří už byli na policejní stanici. Pomoc se migrantům snaží charitativní a neziskové organizace, které se pro ně pokoušejí získat azyl dřív, než jsou vyvezeni zase na hranice.

Cestu migrantům na hranici usnadňuje režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, EU proto rozšíří sankce uvalené na Bělorusko. „Naprosto sdílíme pohled, že je to hybridní útok autoritářského režimu, který se snaží destabilizovat demokratické sousedy,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, s tím, že nové sankce by mohly začít platit počátkem příštího týdne.

V minulých třech měsících odešlo z Irbílu 3000 Kurdů a 1600 z nich se dostalo díky turistickému vízu do Běloruska, uvedl kurdský svaz uprchlíků. Podle běloruského generálního konzula v Irbílu Kurdové získávají turistická víza prostřednictvím cestovních kanceláří, které také zajistí letenky na nepřímé lety do Běloruska. Z iráckého Kurdistánu do Minsku žádné přímé lety nelétají.