Do Boeingu 737 nad Panamou uhodil blesk. Z videa mrazí

Úder blesku náhodou natočil letecký mechanik, který měl zrovna zapnutou kameru a zabíral přístrojovou desku a komunikaci v kokpitu. „Vyděsilo mě to. Na něco podobného jsme ale školeni a vycvičeni. Nebylo to navíc poprvé, co jsem zažil úder blesku. Pokaždé je to však trochu děsivé,“ svěřil se agentuře Reuters mechanik jménem Juan.