Corbyn chce svrhnout Johnsona a zabránit brexitu bez dohody

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn chce zhruba 80 dnů před odchodem Velké Británie z Evropské unie tomuto kroku zabránit. Jeho plánem je svrhnout nynějšího ministerského předsedu Borise Johnsona, tím že mu bude v parlamentu vyslovena nedůvěra. Do čela časově omezeného kabinetu by se postavil právě Corbyn, který by vypsal nové volby a také nové referendum, napsal server týdeníku Focus.