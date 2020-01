Co se změní po brexitu? Zprvu skoro nic

Do konce roku se pak bude Velká Británie řídit veškerými unijními pravidly a stejná pravidla budou nadále platit i pro obchod se zeměmi sedmadvacítky. Britové se jen nebudou účastnit rozhodování a debat zemí evropského bloku.

Také práva občanů EU včetně Čechů žijících v Británii zůstanou nezměněna. Zaručuje to dohoda, kterou s Bruselem vyjednal britský premiér Boris Johnson a schválily ji jak evropský, tak britský parlament.

Cizinci ze zemí EU, kteří budou chtít v Británii zůstat i po přechodném období, by měli do konce letošního června požádat o status usedlíka, připomněla ČTK.

Žádosti by měly britské úřady vyhovět v případě, že unijní občan ve Spojeném království pobýval déle než pět let. Jinak má žadatel dostat předběžný status, který jej opravňuje zůstat v zemi až pět let.