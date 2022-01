Co jsem to udělal. Brit chtěl zabránit vraždě, autem ale zabil útočníka i oběť

Ten se snažil situaci zachránit tím, že do útočníka najel autem. Srazil ale bohužel i ženu, ani jeden z nich nepřežil. „Vystoupil a hned mi říkal: ‚Co jsem to udělal?‘ Odpověděl jsem mu, že udělal, co musel,“ líčil Daily Mailu jeden ze svědků, který si nepřál být jmenován.