Cestující do Británie bude čekat dvoutýdenní karanténa

Britská vláda chystá nařízení, podle kterého by se každý, kdo přicestuje do Británie, musel podrobit dvoutýdenní karanténě. Nařízení je podle deníku The Daily Telegraph součástí plánované "druhé fáze" boje s koronavirem. Izolace, která má zamezit nekontrolovanému šíření nákazy, se bude týkat jak cizinců, tak Britů.