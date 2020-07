Český senior přecenil v Nízkých Tatrách síly a noc strávil pod širákem

Záchranáři vyrazili do terénu v pondělí večer se třemi psy. „Turistu se jim nepodařilo najít,“ uvádí web HZS. Pátrání pokračovalo v úterý a zapojil se do něj i vrtulník. „Značně vyčerpaného turistu našli nakonec na stezce nedaleko Liptovského Jána. Na místě mu byly podané tekutiny a glukóza. Horští záchranáři ho poté snesli do údolí a odvezli ho do zařízení, kde byl ubytován,“ uvedl web HZS.