Česko je v počtu nově nakažených znovu nejhorší v Evropě

Česko je na tom co do počtu nově nakažených koronavirem v přepočtu na milion obyvatel znovu nejhůře z celé Evropy. Po několika dnech poklesu křivka potvrzených případů v tuzemsku ve středu opět vzrostla a přeskočila Belgii, kde rychlost růstu nově nakažených naopak už přes týden klesá. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.