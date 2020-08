Česká turistka se zranila při výstupu na Slavkovský štít. Záchranáři ji nesli na zádech

Na místo proto vyrazilo sedm profesionálních a jeden dobrovolný záchranář. „Na turistickém chodníku v nadmořské výšce přibližně 2000 metrů poskytli zraněné ženě první pomoc a ošetření. Pomocí nosidel ji pak transportovali na Hrebienok, odkud byla terénním vozidlem HZS převezena do Starého Smokovce,” konstatovala HZS. V doprovodu manžela pak žena pokračovala do zdravotnického zařízení.

Češka se při pózování v Alpách zřítila do hloubky 150 metrů

Češka se při pózování v Alpách zřítila do hloubky 150 metrů Evropa

Ve středu se do nesnází dostala v Malé Fatře také 20letá Češka. „V průběhu sestupu z Velkého Rozstuce, asi 300 metrů pod vrcholem, si turistka vážně zranila nohu. Na pomoc vyrazilo pět profesionálních a jeden dobrovolný záchranář,” uvedl web HZS.

„Odtud byla transportována do sedla Medziholie, kde byla přeložena do terénního auta a dopravena do domu HZS v obci Štefanová. Zde byla odevzdána posádce rychlé zdravotní pomoci,” dodala HZS.