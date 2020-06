Bývalý slovenský premiér Pellegrini odchází ze strany Směr-SD

Bývalý premiér označil své rozhodnutí odejít ze strany za jedno z nejtěžších politických rozhodnutí v životě. „Vždy se budu hlásit k tomu, že jsem 20 let strávil ve straně Směr,“ dodal.

Zatím neexistující Pellegriniho strana by podle průzkumu získala 21 procent

Zatím neexistující Pellegriniho strana by podle průzkumu získala 21 procent Evropa

Pellegrini se dostal do sporu především s předsedou strany Robertem Ficem, kterého před časem vyzval k odchodu. Fico to však odmítl.

Podle agentury Focus, pokud by Pellegrini založil vlastní politický subjekt, nová strana by získala až 21,4 procenta hlasů. Směr by naopak klesl o polovinu na necelých deset procent.