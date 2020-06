Bývalý francouzský premiér fiktivně zaměstnával manželku. Čeká ho vězení

Na kauzu upozornil v roce 2017 v době kampaně před prezidentskými volbami satirický týdeník Le Canard Enchaine, který napsal, že Penelope pracovala jako Fillonova asistentka od roku 1998 až do roku 2013. Dodal, že jako parlamentní asistenty zaměstnával i dvě ze svých pěti dětí, které za to dostaly nejméně 117 tisíc eur (přes tři miliony korun). Neprokázalo se, že by kdokoli z nich cokoli vykonal. Fillon se za to omluvil. [celá zpráva]