Budeme bránit své zájmy. Rusko varuje USA před válečným konfliktem v Černém moři

„Před patnácti dny nám byla poslána diplomatickými kanály nóta, že dvě americké lodě by měly proplout do Černého moře na základě konvence z Montreaux. Lodě zůstanou v Černém moři do 4. května,“ uvedlo turecké ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters. Konvence z Montreaux z roku 1936 umožňuje Turecku kontrolovat Dardanely a Bospor a omezuje přístup zahraničních válečných lodí. Rozhodnutí o proplutí se musí vydávat do dvou týdnů.