Britský tisk Johnsonovy dopisy EU opěvuje i kritizuje

"Boris proti rozvracečům brexitu bojuje třemi vzdornými dopisy Evropské unii," shrnuje události sobotní noci list The Sunday Times, podle kterého Johnson "ve své bitvě za brexit otevřel novou frontu". Premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat označuje list za nekompromisní.

Podle nedělníku The Sunday Telegraph premiér Johnson žádost poslal jen proto, že ho k tomu váže zákon. "Je to dopis parlamentu, nikoliv můj," cituje Johnsovův text list, který premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat vítá. "Poslanci našli další způsob, jak prodloužit agónii naší země a znovu odložit vlastní návrat do reality," komentuje hlasování v Dolní sněmovně.