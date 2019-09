Britský soud poslal do vězení jednovaječná trojčata

Soud poslal Ralstona a Rickyho Gabrielovi na 14 let a třetího z jednovaječných trojčat Reisse Gabriela na 18 let do vězení. Osmadvacetileté bratry shledal soud vinnými z nezákonného držení zbraní s úmyslem ohrozit cizí život. U Reisse policie při prohlídce navíc našla i drogy.