Britské firmy se narychlo zásobují. V Calais vznikla 17kilometrová kolona

Snaha britských firem vytvořit si do konce roku co největší zásoby zboží z Evropské unie kvůli obavám, že se nepodaří dojednat obchodní dohodu mezi Británií a EU, způsobila ve francouzském přístavu Calais vážné dopravní problémy. Kolona nákladních aut je dlouhá 17 kilometrů a vozy zde musejí čekat pět hodin, uvedl The Guardian.