Brexit hodil klacky pod nohy evropským studentům

Počet Čechů pobývajících ve Spojeném království se za posledních deset let zdvojnásobil. Při sčítání lidu v roce 2011 jich bylo asi 39 tisíc, dva roky poté vykázal britský statistický úřad údaj 45 tisíc. Podle nejnovějšího odhadu českého velvyslanectví v Londýně se počet českých občanů dlouhodobě pobývajících v Británii pohybuje mezi 80 až 100 tisíci osob.

Pokud se občané do 30. června 2021 nezaregistrují, hrozí, že se stanou nelegálními migranty.

Kabinet premiéra Borise Johnsona na webových stránkách ujišťuje, že se nový systém nebude týkat unijních občanů, kteří ve Spojeném království už žijí nebo se tam usadí do 31. prosince 2020. „Ti si mohou do 30. června 2021 zažádat o status usedlíka,“ stojí v prohlášení. Žádost je zdarma.

„Pokud občané do tohoto data registraci neprovedou a nezískají příslušný pobytový status, riskují, že se od 1. 7. 2021 mohou stát nelegálními migranty,“ upozorňuje mluvčí české ambasády v Londýně Ondřej Hovádek. Zároveň podotýká, že se nová migrační pravidla budou týkat všech stejně.

V Británii studuje asi 143 tisíc studentů ze zemí Evropské unie. „Na studenty, kteří ve Spojeném království již pobývají nebo budou pobývat do 31.12. 2020, se nová migrační (bodová) pravidla nevztahují, na tuto skupinu se aplikují pravidla EU označená jako Settlement Scheme,“ vysvětluje Hovádek.

Pokud ale student přijede do Spojeného království až po 1. lednu 2021, čekají ho změny. V případě, že začne svůj obor studovat před 31. červencem, bude mít sice jiný imigrační status, ale bude platit stále stejné školné, jako platí britští studenti. Stejné nastavení bude platit i pro studentské půjčky.

„Pro občany EU bude pobyt do šesti měsíců možný bez víza, pak by bylo potřeba zažádat o vízum,“ sdělila Právu britská ambasáda v Praze. To platí jak pro studenty, tak pro běžné turisty. Podle informací Britské rady (British Council) bude studenty žádost o vízum stát 348 liber (10 225 Kč).