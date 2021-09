Braniborsko nezvládá nápor Lukašenkových migrantů

Navzdory intenzivním kontrolám ale migrační vlna neustává. Z Běloruska přes Polsko přicházejí do Německa skupiny Iráčanů, Syřanů a Afghánců.

Migranti se valí přes Polsko ilegálně do vysněného Německa

Kapacita 1100 míst je zcela zaplněná. Během prvních tří zářijových týdnů dorazilo 600 běženců. Je to dvojnásobek počtu běženců, kteří dorazili do Braniborska v srpnu.

Jedním z obyvatel přijímacího střediska je také pětadvacetiletý Šakr z Jemenu. „Kamarád mi říkal, že je snadné se dostat přes Minsk do Německa,“ říká student strojírenství: „Policie mě odvezla k polským hranicím. Ale Poláci mě poslali zpět, Bělorusové mě pak poslali zpět k hranicím,“ popisuje. Tento ping-pong se odehrál dvanáctkrát, než se podařilo Šakrovi zajistit si místo v pašeráckém taxi, které ho dopravilo do Braniborska.

O ceně, kterou musel zaplatit, ale mlčí. Běžná taxa činí 1500 dolarů (zhruba 32 500 Kč) za osobu. Drahá je také hraniční kontrola a let do Minsku. „Peníze vrátím později. Chci studovat a pracovat,” tvrdí Šakr.

„Čtyři dny stráví běženci v příjmové karanténě,“ uvedl Olaf Jansen a pokračuje: „Potom jsou testováni, registrováni, podstoupí lékařskou prohlídku a žádají o azyl.“ Lidé, u nichž se zjistí koronavirus, musí na dva týdny do izolace do obytných kontejnerů stejně jako jejich kontaktní osoby. V současné chvíli jich tam je 128.

Zbytek je umístěn do společenských místností, nebo se převáží do poboček. „Protože není dost místa, posíláme je autobusy do Bavorska a hledáme pokoje v obytných domech v regionu,“ říká Jansen.