Benátky zakázaly velkým výletním lodím plout do centra

Do konce příštího roku by podle plánu vlády měla být z centrální části Benátek vypovězena zhruba třetina větších výletních lodí. Záměrem je odlehčit provoz na exponovaném kanále Guideca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca.

V červnu narazila ohromná výletní loď kvůli poruše motoru do mola a do menší lodi. Na palubě kolosu byly v té chvíli tři tisícovky pasažérů. Lehce se zranilo pět lidí. jiná obří loď málem v bouři narazila do jachty červenci zase v bouři málem narazila další ohromná loď do jachty.