Belgie má jako první země na světě transgenderovou ministryni

„Do politiky jsem vstoupila v roce 2014 a okamžitě se na mě začalo útočit. Je smutné, že se útočí na lidi, a nikoli na jejich myšlenky nebo činy. Dnes už jsou ale reakce pozitivní,” citoval De Sutterovou deník The Times.

„Máme radost, že členka trans komunity byla jmenována do tak vysoké politické funkce,” řekl agentuře Reuters Matt Beard, šéf organizace All Out, která hájí práva LGBT komunity. Podle něj se belgická vláda může stát inspirací pro další země.