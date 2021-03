Ať se vám nerozpadne vláda. Výrobce Sputniku Slovensku nabízí zrušení smlouvy

„Napsali to s dovětkem, že 40 zemí, které na Sputnik V čekají, se o vakcíny určené pro lidi na Slovensku popere,“ dodal slovenský premiér.

Matovič prý postoj ruského výrobce plně chápe. „Pokud bych byl na jejich místě, také by mi to bylo nepříjemné, kdyby můj lék, který zachraňuje životy, někdo zneužíval k politickým zápasům. O to víc, že těch 40 dalších zemí prosí o rychlejší dodávky,“ konstatoval předseda slovenské vlády. Žádá proto své koaliční partnery, aby se ještě ve čtvrtek vyjádřili.