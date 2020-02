Assangeho ve vězení umučíte k smrti, varuje Brity 120 lékařů a psychologů

Pokud by 48letý Assange v cele zemřel, pak by bylo podle signatářů dopisu možné říct, že byl "umučen k smrti". Britské justici experti vzkázali, že jeho "mučení" musí skončit a musí mu být zajištěna "co nejlepší zdravotní péče, než bude pozdě". Assange sedí ve věznici Belmarsh na východě Londýna od loňského dubna a po zdravotní stránce je na tom podle svých advokátů špatně.