Assange nemůže být vydán do USA, rozhodl britský soud

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange nemůže být vydán do Spojených států, kde by čelil stíhání za špionáž a napadení vládních počítačů. Rozhodl o tom v pondělí britský ústřední trestní soud, uvedl list The Guardian. Podle něj se dá čekat, že se žaloba proti verdiktu odvolá.