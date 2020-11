Arméni utíkají z oblastí postupovaných Ázerbájdžánu. Vykopávají své mrtvé, zapalují domy

Žena Gara Dadevusjana, jednoho z odjíždějících, která žila v oblasti 21 let, řekla v slzách agentuře AP: „Nyní jsme bezdomovci, nevíme, kam jít a kde žít.“ Ázerbájdžán sice všechny obyvatele oblasti považuje za své občany, ale není jasné, zda to platí i u těch, kteří se tam přistěhovali během doby, kdy byla oblast pod arménskou kontrolou.

Pod ázerbájdžánskou kontrolu se v neděli 25. listopadu, na kterou bylo odloženo předání oblasti, dostane i jedno z poutních míst Arménů, přes tisíc let starý klášter Dadivank, kde se mnozí Arméni loučili se zesnulými nebo tam nechávali pokřtít své děti. Vybudován byl mezi 9. a 13. stoletím. Nachází se v něm i hrob svatého Dadiho. Letos měla být dokončena jeho restaurace. Místo toho z něj odvážejí cennosti včetně ikon, dvou osm set let starých kamenných vytesaných stél s křížem - chačkarů - i zvonů.

Také dlouholetý strážce kláštera odejde, už vypálil svůj dům, i když mu to představený Hovhannes Hovhannsjan vymlouval. Reportérovi listu The New York Times to vysvětloval s připomínkou arménské genocidy z roku 1915: „Lidé tu vždycky uvažovali takto. Je lepší spálit dům, který jsem postavil, než ho nechat pošpinit.“

Město je odříznuté, protože ázerbájdžánští vojáci dobyli 10 km vzdálené město Šuša na silnici do Arménie, které je nad Stěpanakertem. V Šuši, která je sídlem arcašské diecéze, byla už 8. října při bojích zasažena kopule katedrály svatého vykupitele známé jako Ghanzačecoc. Ta byla vybudována v roce 1888, ale byla poničena v roce 1920 při pogromu Arménů. Za války na přelomu 80. a 90. let sloužila jako sklad zbraní, hlavně střel do raketometů BM-21 Grad. Restaurována byla koncem 90. let a je to největší katedrála arménské apoštolské církve.