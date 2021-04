Alternativa pro Německo chce odchod z EU, volební lídry nevybrala

Tino Chrupalla má šanci vést AfD do voleb

AfD má jít do zářijových voleb s dvojicí vedoucích osobností. Předpokládá se, že jedním z nich bude spolupředseda AfD Tino Chrupalla, který patří k radikálnímu proudu. Toho by mohla doplnit Joana Cotarová z Hesenska, která patří ke stoupencům Meuthena. Cotarová se označuje za vhodnou kandidátku a říká, že by spolu s Chrupallou ze Saska zastupovali nejen hlavní proudy v AfD, ale i východ a západ Německa.