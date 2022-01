Ahoj, ukaž průkaz! V Polsku mohou děti jezdit na kole nově jen s oprávněním

Zákon vyžaduje po dětech ve věku od 10 do 18 let jezdících na kole nebo elektrické koloběžce po veřejné komunikaci, aby měly příslušné povolení.

„Lidem po dovršení 18 let, tedy dospělým, jezdícím na kole, postačí v případě kontroly jen občanský nebo řidičský průkaz. Cyklistický průkaz nemusí mít ani děti do 10 let, protože ty mohou na jezdit na kole po veřejných komunikacích jen pod dohledem dospělých,“ stojí v novele zákona, který koncem minulého roku schválil polský Sejm a vzápětí podepsal prezident Andrzej Duda.