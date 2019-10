Afghánec dostal v Nizozemsku 27 let za teroristický útok nožem

Podle agentury AP Džávíd S. během procesu nevyjádřil lítost. Naopak několikrát uvedl, že by stejně jednal znovu, pokud by zase někdo urazil jeho náboženství. Podle soudu tak hrozí, že by se mohl podobného činu dopustit znovu, a je proto nutné společnost ochránit „na tak dlouho, jak je to jen možné”. Afghánci proto soudci uložili nejvyšší možný trest - 26 let a osm měsíců. Státní zastupitelství přitom požadovalo 25letý trest.