Novinky

„Byl na mé svatbě. Nemohu uvěřit, že udělal něco takového. Byl to vždy tichý, korektní typ člověka,“ říká jeden z jeho známých. „Potkávali jsme se na vlakovém nádraží ve Wädenswilu, abychom si dali něco k pití,“ vypráví další mužův známý. Naposledy se s Habtem A. viděl před šesti měsíci. Nechápe, jak se z tichého člověka mohl stát vrahem.

Muž původem z Eritreje je podezřelý z toho, že pod přijíždějící vlak shodil ženui a jejího osmiletého chlapce. Dítě zemřelo.

FOTO: Christoph Reichwein, ČTK/AP

Angažoval se v místní církvi



Vyšetřovatelé uvedli, že Habte A. se po svém útěku do Švýcarska naučil velmi rychle německy. Se svou ženou se intenzivně angažoval v místní křesťanské církvi (polovina populace v Eritreji jsou křesťané - pozn. red.). „Žil se svou rodinou velmi nenápadně,“ uvedla policie v Curychu. Jediným jeho střetem se zákonem byl za celou dobu jeden dopravní přestupek, a to až do minulého čtvrtka, kdy měl nožem ohrožovat svou sousedku a byl na něj vydán zatykač.

Habte A. pracoval ve švýcarském Aarau šest let jako zámečník. Když práci ztratil, dlouho nemohl žádnou najít. Od roku 2017 byl zaměstnán v Dopravním podniku Curych (VBZ). Od letošního ledna je ale na neschopence kvůli duševním problémům, dokonce byl v psychiatrické léčebně.