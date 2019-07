Novinky, ČTK

Podle Govea Londýn „pracuje s předpokladem, že Evropská unie s Británií novou dohodu neuzavře”.

„Celá vláda bude nyní naplno pracovat”, aby se na vystoupení Británie z EU připravila, prohlásil Gove. „S novým premiérem (Borisem Johnsonem) a s novou vládou... opustíme Evropskou unii 31. října. Bez nějakých 'jestli' a 'ale'. Bez dalších odkladů. Brexit je tu,” uvedl Gove.

Premiér Boris Johnson

FOTO: Toby Melville, Reuters

Ministr financí Sajid Javid listu Sunday Telegraph řekl, že vláda plánuje investovat asi miliardu liber do přípravy říjnového odchodu Británie z EU, ať už s dohodou či bez dohody.

Vysoké mimořádné výdaje mají připadnout mimo jiné na jednu z největších veřejných informačních kampaní, jejímž cílem je zajistit, aby jednotlivci i firmy byli na vystoupení Británie z EU bez dohody přichystány.

Finance by měly jít i na 500 nových příslušníků pohraniční stráže a případné vybudování nové infrastruktury kolem přístavů.

Javidův předchůdce v úřadu Philip Hammond čelil kritice stoupenců brexitu, že na přípravu země na odchod z EU bez dohody nevynaložil dostatek peněz, uvedla agentura Reuters.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová

FOTO: Toby Melville, Reuters

Premiér Boris Johnson dal již ve čtvrtek ve svém prvním projevu po nástupu do funkce jasně najevo, že jeho vláda je odhodlána dodržet termín vystoupení Británie z EU 31. října. S EU by chtěl Johnson vyjednat novou dohodu, která by byla pro Británii lepší než ta, již dojednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ale ve čtvrtek znovu zdůraznil, že EU o žádné nové dohodě jednat nebude. V takovém případě je prý Johnson připraven vyvést zemi z EU bez dohody.