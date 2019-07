Panovnice měla Johnsonovi říci: „Nevím, proč by tu práci někdo chtěl.“ Mínila tím to, že neví, proč by někdo o post předsedy vlády Spojeného království usiloval. Premiér podrobnosti ze svého rozhovoru s panovnicí vyzradil při prohlídce sídla ministerských předsedů v Downing Street 10, napsal na Twitter zpravodaj televizního kanálu Euronews Vincent McAviney. Zaměstnanci úřadu Johnsona ihned pokárali, že by neměl mluvit tak nahlas.

Exclusive: “I don’t know why anyone would want the job” - what Johnson says HM the Queen told him during his audience! The PM revealed it during a tour in Number 10 before being told off by staff not to repeat those things so loudly. 📷:PA pic.twitter.com/r5CX4LbnXa