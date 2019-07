Oslav francouzského státního svátku, připomínajícího 230 let od dobytí Bastily, se v Paříži účastnila řada světových politiků, například německá kancléřka Angela Merkelová, končící šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker či portugalský premiér Marcelo Rebelo de Sousa.

Několik stovek lidí však přišlo hlavně dát najevo své názory na prezidenta - pískali a volali hesla požadující prezidentovu demisi.

K násilnostem došlo během nedělního odpoledne. Po skončení vojenské přehlídky se na rušném bulváru opevnilo několik desítek demonstrantů včetně příslušníků protivládního hnutí žlutých vest a blokovalo provoz.

French riot police used teargas to disperse protesters from Paris's Champs Elysees on Bastille Day.



Most weren't wearing the yellow vests, but there were reports of people chanting "Gilets Jaunes! Things are going to blow up!" https://t.co/RSUb6QxmNY pic.twitter.com/RVhGOsvZ0A