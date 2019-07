Novinky

Svou depeši poslal Darroch do Londýna vzápětí, co ztroskotala mise tehdejšího britského ministra zahraničí Borise Johnssona, který loňského 7. května narychlo odcestoval do Washingtonu, aby se pokusil jadernou dohodu s Íránem zachránit.

Server Daily Mail popisuje, jak se Johnsson sešel během „zběsilých 26 hodin“ se všemi Trumpovými klíčovými lidmi. „Bylo ale jasné, že navzdory ‚zvláštnímu vztahu‘ mezi Británií a USA se Borisi Johnsonovi nepodařilo Trumpovo rozhodnutí týkající se íránské dohody změnit,“ píše server.

Darroch v depeši popsal, že nejbližší Trumpovi spolupracovníci - viceprezident Mike Pence, poradce pro národní bezpečnost John Bolton a Mike Pompeo jsou v názoru na dohodu rozděleni. Navíc se jim podle velvyslance nepodařilo „jasně sdělit, proč prezident od dohody odstoupil, kromě jeho hesel v rámci předvolební kampaně“. V depeši také uvedl, že Bílý dům „postrádá strategii, plán B kromě jediného a tím je uvalení sankcí“.

Dohoda byla zrušena „z ideologických a také osobnostních důvodů, protože ji uzavřela administrativa Baracka Obamy“, napsal podle serveru Daily Mail v tajné depeši Darroch. Ve zprávě bývalý velvyslanec označil americkou politiku vůči Íránu za „nesoudržnou a chaotickou“.

Darroch tak opakuje kritiku Trumpovy administrativy, která se objevila v jeho předchozích depeších, v nichž uvedl, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je „nešikovná a nejistá“, „naprosto nefunkční“, „rozdělená“ a „diplomaticky neohrabaná“.

Dohoda, kterou v roce 2015 uzavřely s Íránem vedle USA také Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírnila protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu. Trump dohodu s Íránem dlouhodobě kritizoval jako nedostatečnou, neboť by podle něj nezabránila Teheránu vyvinout jaderné zbraně.

Kim Darroch ve středu po aféře s uniklými tajnými depešemi rezignoval.