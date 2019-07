„Dnes vyprovázíme na poslední cestě posádku výzkumného hlubokomořského plavidla, která zemřela při plnění bojového úkolu v chladných vodách Barentsova moře. Čtrnáct mrtvých. Za cenu svého života zachránili životy svých soudruhů, zachránili plavidlo a nedopustili katastrofu planetárního rozsahu,” citoval server Newsru z projevu pobočníka velitele ruského námořnictva Sergeje Pavlova při sobotním posledním rozloučení s částí posádky supertajné ponorky Lošarik, určené pro výzkum ve velkých hloubkách.

Pohřeb se konal na petrohradském hřbitově a těla námořníků byla uložena vedle členů posádky jaderné ponorky Kursk, která se potopila při námořním cvičení v roce 2000.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na pozdější dotazy novinářů, jak námořníci takové katastrofě zabránili, odvětil, že nezná obsah vystoupení na pohřbu, a proto nemůže odpovědět, poznamenala agentura Reuters.

