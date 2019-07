Novinky, ČTK

V prvním kole Sassoli nezískal nadpoloviční většinu hlasů, obdržel jich jen 325, takže mu jich sedm chybělo. Také v prvním kole skončil druhý český konzervativec Jan Zahradil (ODS) se 162 hlasy a třetí byla kandidátka zelených Ska Kellerová se 113 hlasy.

Zvolení Sassoliho se čekalo, protože obě dvě zbylé velké strany – liberálové a lidovci – své kandidáty nepostavily.

Evropští lidovci se v úterý netajili spokojeností poté, co unijní prezidenti a premiéři navrhli na pozici šéfky Evropské komise německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Jejich volební lídr Manfred Weber poté přislíbil v rámci vyváženosti vrcholných postů podporu socialisty navrženému kandidátovi. Sassoli by mohl přesvědčit i liberály, kteří stejně jako lidovci svého kandidáta nenavrhli a mezi lídry institucí budou mít zastoupení díky budoucímu šéfovi Evropské rady, dosavadnímu belgickému premiérovi Charlesi Michelovi.

Český europoslanec Jan Zahradil

FOTO: Petr Horník, Právo

Zahradil získal vedle šesti desítek hlasů své frakce ECR rovněž podporu stovky členů jiných skupin či nezařazených poslanců. Ve svém kandidátském projevu zdůraznil, že je jediným politikem ze zemí střední a východní Evropy, který se po úterním summitu uchází o vrcholnou unijní funkci.

Návrh Sassoliho do funkce je velkou ranou pro nové členské země EU, jejichž pozice se oslabí. V čele žádného vrcholného orgánu nebude stát politik z východoevropských zemí, dosud přitom byl předsedou Evropské rady Polák Donald Tusk. Ve hře přitom bylo, že by v čele EP stanul bulharský socialista Sergej Stanišev, který by se v půlce funkčního období vystřídal s křesťanským demokratem Manfredem Weberem. Stanišev předsedá Straně evropských socialistů (PES), ale výhrady k němu má část jeho vlastní Bulharské socialistické strany.

Evropská rada navrhla Staniševa, toho však odmítla většina socialistických a konzervativních poslanců v Evropském parlamentu. Pokud si parlament vybere svého předsedu sám a nepůjde o člověka navrženého Evropskou radou, mohlo by to otupit nechuť schválit Ursulu von der Leyenovou, která byla navržena do čela komise, i když do Evropského parlamentu ani nekandidovala, uvedla agentura Reuters.

O post předsedkyně EP se bude ucházet i spolupředsedkyně zelených Ska Kellerová, jejíž frakce – čtvrtá nejsilnější v EP – je s personálními návrhy summitu velmi nespokojena. Neočekává se však, že by získala větší podporu než Sassoli.

Pokud žádný z kandidátů nezíská většinu hlasů v prvním kole tajné volby, které začne v 9.00, bude volba pokračovat až do případného čtvrtého kola. V něm ze dvou postoupivších kandidátů uspěje ten s větším počtem hlasů.

Europoslanci vyberou i 14 místopředsedů, jejichž volba bude následovat po výběru předsedy. Rozhodnou také o početním obsazení a složení stálých parlamentních výborů.